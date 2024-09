Il caso Maradona | la battaglia legale per la verità sulla morte del Pibe de Oro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il processo contro gli operatori sanitari accusati di negligenza nella cura di Diegoprende il via, mentre il mondo attende giustizia per la leggenda del calcio. Ladi Diego Armando, avvenuta il 25 novembre 2020, ha segnato la fine di una leggenda del calcio mondiale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di milioni di tifosi e appassionati. Laavvenne a causa di un arresto cardiaco, avvenuto nella sua casa a Tigre, in Argentina, dove si stava riprendendo da un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello. Tutti gli ultimi aggiornamentidi: i coinvolti Notizie.com foto Ansa Sebbene fosse stato dimesso dall’ospedale, la sua salute era da tempo compromessa a causa di vari problemi, tra cui l’abuso di sostanze, problemi cardiaci e altre complicazioni mediche.