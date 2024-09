Boccia? Delusa da Meloni | cosa ha fatto | l' ultima sparata al veleno della Pascale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Col post abbastanza irriverente su Berlusconi intendevo dire che l'attuale governo non è bravo nemmeno a commettere gli errori di Berlusconi. L'hoin modo abbastanza frivolo, non credevo di suscitare così tanta critica. Mi hapiacere ma significa anche unaben precisa: probabilmente Berlusconi fa sentire la sua mancanza. Nonostante lanon scenda nei sondaggi, quell'elettorato di destra si sta stancando ad ascoltare cose che agli italiani tutti non interessano". Così Francesca, ospite di Otto e Mezzo su La7 parla di quell'immagine postata sui social il giorno dopo le dimissioni di Sangiuliano. "non mi sono fatta un'idea ben precisa, non mi appassiona. Mi chiedo: se l'incarico fosse andato in porto questo caos mediatico sarebbe nato? Non conosco bene la vicenda ma questo mi lascia pensare.