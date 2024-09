Totò Schillaci condizioni stabili ma gravi | l’ex bomber lotta contro la malattia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Salvatore “, ex attaccante della Nazionale Italiana e simbolo dei Mondiali del 1990, sta affrontando una delle partite più difficili della sua vita. Ricoverato dal 7 settembre 2024 presso l’Ospedale Civico di Palermo,è sotto costante monitoraggio per una grave polmonite, complicata dalle suepreesistenti legate al tumore al colon, diagnosticato nel 2022. Il ricovero e le prime preoccupazioni Crediti: Ansa – VelvetMagIl ricovero diha sollevato grande preoccupazione nel mondo del calcio e tra i suoi fan. La notizia della sua ospedalizzazione ha subito fatto il giro dei media, con la famiglia che ha dovuto emettere un comunicato per placare le voci di un peggioramento irreversibile delle sue. Nonostante il quadro clinico sia serio,campione è cosciente e vigile.