Riapertura scuole gli Psicologi Toscani | Non viverla come competizione ma come opportunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – “Tra pochi giorni riapriranno letoscane, è importante vivere l'ambiente scolastico non esclusivamentevalutazione omaun’di crescita e di socialità, per sviluppare metodi di apprendimento, pensiero critico, risoluzione di problemi, gestione dello stress e delle emozioni, strategie di comunicazione efficace per meglio rapportarsi con la comunità, per citare le maggiori life skills che si apprendono prevalentemente a scuola”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine deglidella Toscana, in vista dell’inizio dell’anno scolastico in Toscana.