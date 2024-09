Più controlli e trasparenza Rafforzato il sistema operativo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024)rafforzati in previsione delle prossime importanti partite che si giocheranno nel porto spezzino. Un volume di investimenti di oltre 700 milioni di euro rappresenta una scommessa importante di crescita e sviluppo ma allo stesso tempo un obiettivo altrettanto ghiotto per il mondo sommerso. Gli occhi della criminalità organizzata dunque potrebbero essere puntati con estrema attenzione su ciò che accade sul fronte mare ed è per questo che Prefettura della Spezia e Autorità diPortuale hanno sottoscritto un nuovo protocollo alla presenza di Ance, rappresentanti sindacali e dell’ispettorato del lavoro.