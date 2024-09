Torrecuso Cocchiaro fa il punto post-elezioni su VinEstate e il Futuro del Territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA quattro mesi dallecomunali , è tempo di riflettere e fare un primo bilancio della situazione attuale. Ringrazio innanzitutto tutti i torrecusani che hanno dato fiducia a me e “è”, valorizzando il confronto democratico e costruttivo di cui ci siamo fatti portavoce. Questo tempo è stato necessario per prendere consapevolezza delle nuove sfide e opportunità che ci attendono. Si è appena conclusa la 49a edizione di “”, l’evento principale per la crescita e la promozione del nostro. É evidente che la tradizione è un valore da preservare, ma dovrebbe essere l’innovazione ad essere al centro della nostra strategia di sviluppo. Ad esempio, un accampamento medievale, per quanto suggestivo, potrebbe non essere la chiave per portare “” al livello successivo.