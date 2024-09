Michael B Jordan star e regista del remake del film Il caso Thomas Crown

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'attoreB.tornerà alla regia in occasione deldelIldi cui sarà protagonista.B.ritornerà a mettersi alla prova comein occasione di undelIl. Il progetto lo vedrà impegnato anche come protagonista ed è in fase di sviluppo fin dal 2016. UnperB.Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama della nuova versione delIl, scritta dallo sceneggiatore Drew Pearce. In precedenza Wes Tooke e Justin Britt-Gibson avevano firmato uno script basandosi suldel 1968 con Steve McQueen.B.sarà quindi impegnato anche come produttore deltramite la