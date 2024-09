Messi al Real Madrid? Il suo primo agente | Florentino Perez l’avrebbe voluto a 16-17 anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono passati più di vent’da quando Leoha indossato per la prima volta la maglia del Barcellona. Era arrivato all’età di 12dall’Argentina e gli è bastato poco per esordire in prima squadra. Dopo aver vinto tutto con i blaugrana, compresi i Palloni d’Oro, ha lasciato il club nel 2021, quando è passato a parametro zero al Psg. Ora milita all’Inter Miami.poteva finire al, l’ex: «a 16-17» Il suo primissimoha raccontato a Koora il vano tentativo didi reclutarlo tra i blancos: «Ilera interessato a lui quandoera giovane, aveva 16-17, ma Leo non ha mailasciare il Barcellona. Anche l’Arsenal era rimasto colpito al suo debutto, ma la risposta è stata la stessa».