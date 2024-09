La sferzata di Draghi alla Ue piace a FdI Foti | Ha espresso molte delle tesi che sosteniamo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) “L’unico modo per diventare più produttiva per l’Europa è cambiare radicalmente”. E‘ positivo il giudizio del capogruppo di Fratelli d’ItaliaCamera Tommasosul documento presentato ieri da Marioa Bruxelles., in una intervista al “Foglio”, fa notare come molti degli argomenti utilizzati dall’ex premier e governatore della Bce siano gli stessi utilizzati da Fratelli d’Italia nella campagna elettorale per le Europee.e il giudizio di Fdi.promuove le proposte “Le proposte dirappresentano una svolta importante ed epocale. La seconda considerazione è che di illusioni l’Europa non può vivere. Ecco perché è necessario affrontare con pragmatismo il tema dell’energia e della denatalità, mentre si delinea un quadro che suggerisce politiche diverse anche nel campo del welfare -spiega-.