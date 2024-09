Harris-Trump ecco perché il dibattito di oggi sarà decisivo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) Quelli deldisaranno 90 minuti decisivi per gli Stati Uniti e anche per il mondo. Il vicepresidente Kamalaè chiusa da cinque giorni nell’albergo Omni William Penn di Pittsburgh, impegnata in esercitazioni e prove per lo scontro televisivo dicon Donald. È accompagnata da un consigliere e una persona che interpreta Donaldseguendo il metodo Lee Strasberg, e c’è anche una scenografia che replica esattamente l’illuminazione che cinello studio tv. Nella squadra che l’aiuta per l’allenamento ci sono Karen Dunn, avvocato che aiutò anche Hillary Clinton a prepararsi per i dibattiti, e Rohini Kosoglu, ex consigliere di politica interna die capo gabinetto al Senato. Anche Sean Clegg, consulente politico e stratega della campagna dinel 2020 e Philippe Reines. L’ex presidente americano, invece, sembrerebbe più rilassato.