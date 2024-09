Bologna In Fiore la mostra mercato che colora le piazze | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024- Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 tornaIn, laorganizzata dainchee profuma ledella città grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia. L'evento è a ingresso libero con orario continuato dalle 9 alle 20 e si svolgerà in Piazza Minghetti e in Piazza del Francia (dopo il successo della scorsa edizione primaverile svoltasi tra il 12 e il 14 aprile scorsi). Saranno presenti un'ampia varietà di piante e fiori e, grazie all'aiuto e ai consigli sulla cura degli esperti floricoltori, sarà possibile anche acquistarli. Troveremo sia piante più comuni come il ciclamino, le orchidee o le Calathea ma anche esemplari quasi introvabili se non online come la Monstera variegata, una pianta tropicale molto amata per la sua estetica unica e l'aspetto decorativo.