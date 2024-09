Temptation Island Alex Petri | Martina la meno adatta a fare la tronista Lino al Grande Fratello? Non si è comportato bene ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha risposto ad alcune domande su Instagram che riguardano alcuni suoi ex compagni di avventura a11. In primis ha commentato la notizia che riguardaDe Ioannon comea Uomini e Donne che qualche giorno fa aveva commentato lanciando una frecciatina social scrivendo: “Poi ci stupiamo se il mondo va al contrario” . Ieri ha poi aggiunto: Ragazzi, chiariamo una volta e per tutte: non ho nulla di personale controperché la conosco pochissimo. Se parliamo del percorso fatto all’interno di, per ciò che ha dimostrato, mi sembra laa dover andare sul trono. Ma questo penso sia l’opinione di tanti che leggo. Anche perché, vi ricordo che è entrata dando del pazzo, folle, furioso al suo fidanzato, per la sua gelosia E sappiamo tutti com’è finita.