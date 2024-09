Stabilità e temperature gradevoli | giovedì 12 settembre nuovo peggioramento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Simone Beretta del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Da oggi, lunedì 9, la depressione che ha caratterizzato il fine settimana tenderà a traslare verso levante, favorendo gradualmente l’ingresso sul nord Italia di correnti occidentali più asciutte, le quali garantiranno una certa stabilita atmosferica per qualche giorno, condiurne12 pare affacciarsi unimportante, per l’approfondimento di un estesa area di bassa pressione sul Nord Europa, alimentata da correnti fredde di estrazione polare marittima. Lunedì 92024 Tempo previsto: nella notte graduale esaurimento delle precipitazioni, con prime aperture dei cieli verso l’alba ad iniziare dai settori occidentali, in estensione alle restanti aree.