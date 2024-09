Spider-Man 4 Andrew Garfield tornerà nel prossimo film Marvel?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024), star di The Amazing-Man, ha risposto alle voci che circolano su Internet riguardo al suo possibile ritorno in-Man 4. Durante la premiere del suo nuovoWe Live In Time, l’attore ha dichiarato a IndieWire che i fan e i media sono stati ingannati da questi rumors, sottolineando che non c’è alcuna notizia concreta sulla sua partecipazione al. Sebbenenon abbia esplicitamente negato il suo coinvolgimento in-Man 4, diverse speculazioni suggeriscono che sia lui che Tobey Maguire potrebbero tornare a collaborare con il personaggio di Tom Holland nel sequel. Tuttavia, per il momento, l’interprete insiste sul fatto che non ci sia nulla di fondato in queste voci, ma sarà interessante vedere come evolverà la situazione.