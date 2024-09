Perugia il debutto argentino è sfortunato Crollo nella ripresa a Carpi arriva il primo ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)bagnato ma non fortunato. La prima di Faroni in tribuna da presidente delcoincide con ilko in campionato del Grifo. Sul campo delè la squadra di casa, neo promossa in serie C, a imporsi per 2-0, con le reti realizzate, dopo un’onesta gara da parte degli emiliani, meno da parte dei biancorossi, falcidiati dalle assenze. E come se non bastasse nel finale di match ilresta in dieci per l’infortunio di Montevago, uscito dal campo per un problema ad una caviglia con Formisano che aveva già utilizzato i cinque cambi. È stata una giornata in salita per Javier Faroni: dopo la maratona nello studio del notaio Biavati alla vigilia del match, il presidente biancorosso non è voluto mancare ama a causa del traffico èto al Cabassi con una mezzora di ritardo.