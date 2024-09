Musica per la Pace | ad Arzano la seconda edizione della rassegna musicale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Parte lale “per la” 2024, inserita nel progetto “MusichiAmo” promosso dal Comune died incluso nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023/24 con il contributoCittà Metropolitana di Napoli. Il programma dell’evento organizzato dall’Amministrazione comunale die fortemente voluto dalla Sindaca Dott.ssa Cinzia Aruta e dall’Assessore alla Cultura Avv. Maria Teresa Abate, con la direzione artistica affidata a Lino Vairetti, si svolgerà in quattro giornate consecutive dal 11 al 14 settembre 2024 nella Villa Comunale disita in via Napoli. I concerti ad ingresso gratuito con inizio serale alle ore 21:30, vedranno la partecipazione dei seguenti artisti: Mercoledì 11 settembre – Peppe Barra, con lo spettacolo: “Un’età certa”.