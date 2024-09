Caso Beko una spina nel fianco | E’ un segnale molto preoccupante I giovani prima emergenza Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024)e tanto altro. Il Carlino ha intervistato Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil. Qual è la situazione dellealla ripresa autunnale? Quale lo stato di salute delle imprese? "E’ una situazionecomplicata come lo sono il contesto internazionale e quello nazionale per cui la regione rischia di essere l’anello debole. Data la premessa, reggono le multinazionali, ad eccezione del bianco con la grande incertezza dellaEurope che, tra Fabriano e Comunanza, occupa oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto. Proprio in queste ultime ore, abbiamo saputo che il gruppo vuole chiudere 2 stabilimenti in Polonia: unper le. L’obiettivo dichiarato dell’azienda era quello di realizzare, nel 2024, 24 milioni di pezzi ma finora siamo solo alla metà.