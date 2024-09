Quando si recupera Luna Rossa-Alinghi | nuovo programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Il temporale prima ed il poco vento poi hanno azzerato ilodierno della Louis Vuitton Cup 2024, rimandando a domani l’appuntamento con le ultime tre regate di round robin della Challenger Selection Series, torneo che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Fari puntati su, che deve sconfiggereper blindare il primo posto nel girone dopo la sconfitta di ieri nello scontro diretto con Ineos Britannia. Ancora in bilico anche la lotta per evitare l’eliminazione, con Orient Express ormai spalle al muro e costretta a battere la barca britannica per regalarsi ancora una chance di agganciare gli svizzeri diRed Bull Racing in quarta posizione e giocarsi il passaggio del turno allo spareggio.