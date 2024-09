Nightbitch | Amy Adams ha spaventato a morte i cani durante le riprese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) Il film di Marielle Heller, interpretato da Amye Scoot McNairy, è stato presentato in anteprima mondiale al TIFF sabato sera. Amy, Scoot McNairy e altri membri del cast del film, diretto da Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me), hanno sfilato sul tappeto rosso per la prima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) sabato sera. "Una mamma casalinga oberata di lavoro () cerca di prendersi una pausa, una qualsiasi pausa, mentre si prende cura del suo bambino sconclusionato", si legge nella sinossi del film, tratto dall'omonimo romanzo bestseller del 2021 dell'autrice Rachel Yoder, sul sito del TIFF. "Inoltre, potrebbe trasformarsi in un cane". McNairy interpreta il marito. Il cast è completato da Arleigh Patrick Snowdon, Emmett James