Louis Vitton Cup 2024 rinviata a domani l’ultima giornata di gare

(Di domenica 8 settembre 2024) Barcellona, 8 settembre– Si svolgerà, 9 settembre,del Round Robin dellaCup. Le regate, oggi, sono state rinviate a causa del vento troppo debole, nel mare antistante il Porto di Barcellona. Il programma sarà decisivo per decidere chi tra Luna Rossa e Ineos Britannia staccherà per prima il pass per le semifinali del torneo velistico che precede l’America’s Cup. La barca che starà in testa alla Classifica in modo definitivo potrà scegliere quale equipaggio sfidare. Ledi– Fonte SkySport Domenica 8 settembre American Magic vs Orient Express Team New Zealand vs Alinghi Orient Express vs INEOS Britannia Luna Rossa vs Alinghi Team New Zealand vs American Magic Foto Ufficio Stampa Luna Rossa Prada Pirelli Team ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.