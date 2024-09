Dominio olandese nella finale femminile del basket in carrozzina alle Paralimpiadi USA sconfitti senz’appello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Bisdi Parigi 2024. Dopo Tokyo, i Paesi Bassi conquistano la medaglia d’oro anche in terra francese nelin, sconfiggendo in maniera molto netta gli Stati Uniti nell’ultimo atto al Palais Omnisports di Bercy. 63-49 il punteggio a favore delle orange, trascinate dai 23 punti e 12 rimbalzi di Bo Kramer. Doppia doppia anche per Mariska Beijer (22 e 10), mentre in casa USA non c’è molto seguito rispetto ai 17 punti di Rose Hollermann. Ed è proprio di Hollermann tutta la prima metà del quarto d’apertura, con lei che fa la voce grossa nell’8-1 con cui gli USA cercano di dare l’avvio a un match secondo i propri binari, anche tenendo a basso punteggio le olandesi. Il problema è che le orange si riprendono dal blackout e recuperano, anche se dopo 10? è ancora 8-12 Stati Uniti.