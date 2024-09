Benevento campagna abbonamenti 2024-25 | il dato definitivo delle tessere sottoscritte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa con 4601stagionali vendute la-25 “L’AMOR CHE MOVE IL SANNIO E L’ALTRE STREGHE” che la società ha lanciato lo scorso giugno. Un risultato importante e che rappresenta il record per la Serie C perché ilnon aveva mai raggiunto un traguardo simile quando ha preso parte alla terza serie nazionale. Durante la prima fase di prelazione (1-10 luglio) per i vecchi abbonati sono stati venduti 1.543ai quali vanno sommati i 3.058 della vendita libera iniziata l’11 luglio e chiusa il 7 settembre. E’ stata la Curva Sud il settore più gettonato con 2522seguita dai Distinti con 1225. Ha avuto uno scarso appeal la “Promo Family” con appena 13 adesioni mentre è stato un successo lo sconto riservato ai tifosi della provincia con 971staccati per chi non risiede nel capoluogo.