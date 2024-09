Acilia Incidente su via Saponara | morto giovane motociclista

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 8 settembre 2024- Uno schianto fatale quello che si è verificato intorno alle tre di questa notte, ad, su via, all'incrocio con via diche avrebbe visto coinvolti una moto ed un secondo veicolo, ancora da identificare. Il, un 28enne alla guida della sua Suzuki, sarebbesul posto, poco dopo l'impatto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il Gruppo XII Monteverde: al momento si lavora sulla ricostruzione delle dinamiche. E' probabile che nell'impatto sia stato coinvolto un secondo veicolo, di cui non si hanno notizie ulteriori. Gli agenti starebbero lavorando sull'identificazione del secondo mezzo.