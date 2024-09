Simona Ventura a Mediaset | So come riportare Isola dei Famosi al top

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024)è pronta a tornare in tv con nuovi progetti e,sempre, con la sua energia contagiosa. In una recente intervista rilasciata a NuovoTv, la conduttrice ha parlato del suo ritorno sul piccolo schermo, della sua vita personale e ha anche offerto il suo punto di vista su L'dei. Tra le conduzioni di SuperSimo rimaste nel cuore del pubblico c'è quella del reality show, che ha guidato dal 2003 al 2011, quando andava in onda su Rai2 e otteneva 5 milioni di spettatori a puntata. Cifre lontane da quelle delle ultime edizioni trasmesse da Canale 5: il reality rischia di uscire dai palinsesti. Gli addetti ai lavori sostengono che lei potrebbe fare la differenza. E chi la conosce bene sa chenon aspetta altro, fa sapere la rivista diretta da Riccardo Signoretti.