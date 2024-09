Serie turca Siyah Kalp trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 7 settembre 2024)in onda sul canale turco show tv dal 12 settembre 2024.Sumru (Ece Uslu), che ha abbandonato i suoi gemelli in tenera età , sposa il ricco uomo d’affari Samet (Burak Sergen). Anni dopo, i gemelli Nuh (Aras Ayd?n) e Melek (Hafsanur Sancaktutan) scoprono l’identità della loro madre e si recano in Cappadocia. Nella magnifica villa in cui arrivano, Nuh incontra Sevilay (Leyla Tanlar), mentre il cammino di Melek si incrocia con quello di Cihan (Burak Tozkoparan), il figlio di Samet avuto dal suo primo matrimonio. Nonostante gli sforzi di Sumru per tenere i suoi figli lontani dalla famiglia, Melek e Nuh riescono a infiltrarsi nella famiglia e a conquistare i cuori di Cihan e Sevilay.