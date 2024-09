Paralimpiadi Parigi 2024 Sabatini cade e disturba Contraffatto | sfumano due medaglie per l’Italia VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Clamoroso epilogo alledinella finale dei 100 metri categoria T63. A trionfare è stata l’azzurra Martina Caironi, ma le altre due italiane in gara, Ambrae Monica Contraffato si sono fatte fuori a vicenda in un finale surreale. Le due si stavano giocando il podio quando a 20 metri dalla fineè caduta ed ha involontariamente ostacolato la connazionale, costretta a rallentare per evitarla. Così facendo, ha visto sfumare una medaglia, chiudendo quarta. Di seguito il. Assurdo quello che è successo alleche stava recuperando per vincere l’oro e, facendore anche alla. Che sfortuna, però bravissime le nostre ragazze italiane pic.twitter.