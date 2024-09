Paralimpiadi 2024 Barlaam brilla d’oro nei 100 farfalla S9 | Il risultato del lavoro fatto Ora testa alla staffetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) Parigi, 7 settembredi due medaglieSimone. Il giovane campione di nuoto e artista appassionato di arti figurative sale sul primo gradino e per ben due volte. Dopo il grande successo nei 50 stile libero S9 alledi Parigi, l’Azzurro (GS FF.OO./Polha Varese) fa bis personale anche nei 100S9. Nella giornata di ieri,ha trionfato di fronte a una Defense Arena in delirio di tifo e anche azzurro. Ha firmato il tempo di 57”99. E nella stessa finale anche Federico Morlacchi (6 ori mondiali, 15 titoli continentali e un oro paralimpico) gareggia e sigla due centesimi dal bronzo con il tempo di 1’01”10. L’oro si affianca alle numerose medaglie paralimpiche, mondiali ed europee in bacheca. Sono 19 i titoli iridati e 12 quelli continentali. A cinque cerchi sono tre ori per il primo posto.