LIVE Italia-Gran Bretagna Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | inizia la sfida per l’oro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28 Altro singolo per le britanniche, che hanno prima e terza base occupate. 17.26 C’è l’eliminazione di Burge, ma le britanniche avanzano alla terza base. 17.25 Katie Burge ora in battuta. 17.24 Ottima battuta per Kerr egià in seconda base. 17.22 Alice Nicolini al lancio, Jahni Kerr alla battuta. 17.21 Il pugno alzato e la carica delle azzurre, adesso comincia per davvero questa. 17.19 Ora il nostro inno, l’Inno di Mameli. 17.17 Giunge il momento degli inni nazionali a partire da quello della. 17.10 Anche laora in campo: tutto è pronto. 17.09 Scendono in campo le due formazioni: presentata per prima la squadrana. 17.07 Comunicato ora l’orario di inizio ufficiale: 17.10. 17.04 Le azzurre sono scese sul terreno di gioco per fare un minimo di riscaldamento. 17.