La storia incredibile del San Marzano il pomodoro salvato dai giapponesi

(Di sabato 7 settembre 2024) Settembre, tempo di conserve di. Se vi piace (ovvio), avete tempo (fondamentale) e una squadra di amici o parenti che vi aiuta (buon per voi) è il momento di farle in casa. Se non ci sono queste condizioni l’alternativa è sotto casa, il negozio di alimentari o il supermercato, che offrono un’ampia scelta di prodotti, spesso con pomodori figli di innesti e selezioni fatte in laboratorio (se non dell’ingegneria genetica). Per i pelati vengono preferite le varietà a frutto allungato “a lampadina” tipo San, mentre i pomodori tondi sono destinati a polpe, passate, cubettati e concentrati. Riscuotono un certo successo anche i pomodorini, i cherry tomatoes, conservati interi con la loro buccia, indicati per sughi veloci e per accompagnare il pesce. Un tempo veniva impiegato quasi solo il San, ilda sugo per eccellenza.