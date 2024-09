Entusiasmo Civitanovese Tre pullman di tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Ladomani non sarà sola a L’Aquila nella prima giornata del campionato di serie D: i dueorganizzati dalla tifoseria partiranno alle 12 e uno dal club rossoblù Umberto Traini sarà in partenza alle 9.30. Domani resterà chiuso il botteghino per irossoblù che entro le 19 di oggi potranno acquistare il biglietto online sul circuito Vivaticket o alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi. Ettore Padovani, attaccante della, è un ex avendo giocato a L’Aquila nella stagione 2017-18 dove in 32 presenze ha messo a segno in D 8 gol. Sulla sua presenza in campo c’è da dire che il recupero procede a ritmo lento e al momento è difficile ipotizzare una titolarità. Da lunedì è tornato in gruppo il baby playmaker Filippo Giandomenico che sarà a disposizione così come il compagno di reparto Facundo Macarof.