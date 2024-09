Ecco ’Suoni Controvento’ Gli eventi per il gran finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Boom diper ildel festival “Suoni Controvento“. Spazio alle produzioni originali: oggi alle 18.30 al Ponte di Augusto a Narni debuttano le “Sakamoto Conversations”: un viaggio intimo ed emozionante nella musica di Ryuichi Sakamoto ad opera di Giovanni Guidi (nella foto), celebre pianista folignate in scena con il suo nuovo progetto dedicato al mondo delde compositore e pianista giapponese, a un anno dalla sua scomparsa. “Sakamoto Conversations” è fatto di citazioni di brani presi come spunto per l’improvvisazione, ma anche di composizioni originali: campionamenti, voci, frasi, contribuiscono a completare un paesaggio sonoro che non è un semplice omaggio al passato, ma un dialogo vivo, che si proietta nel futuro (prevendite su Ticket Italia). Sempre oggi c’è la seconda produzione di Suoni Controvento, al Teatro Romano di Carsulae alle 21.