Direttori di settimanali che ricatterebbero Sangiuliano | Esistono email e foto

(Di sabato 7 settembre 2024) Maria Rosaria Boccia ieri sera, dopo aver rilasciato un’intervista a La Stampa, è andata in tv per una lunghissima chiacchierata con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7. In questa chiacchierata è tornata a ribadire che Gennaro, secondo lei, sarebbe sotto ricatto anche da parte di “di”. “Il ministro ha ricevuto unadove c’era scritto che c’erano dellee che non le avrebbero pubblicate. Per me è una sorta di ricatto. Non gliel’ho mandate io! Quanti sono i? Almeno uno. Perché lenon sono state pubblicate? Questo lo dovrebbe raccontare il ministro”. E ancora: “Non le avrebbero pubblicate perché queste persone sono buone d’animo?”. Boccia non è stata granché dettagliata, ma raccontata così più che un ricatto, quello che è successo sembrerebbe essere un favore.