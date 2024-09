Dietro le quinte | il ricatto che scuote Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 7 settembre 2024) Giorgia Meloni svela i nomi di chi avrebbe tramato contro il governo e portato alla caduta di Gennaro Sangiuliano. Ecco i protagonisti dello scontro.è in fermento. Giorgia Meloni, tra i suoi fedelissimi, parla apertamente di un “” orchestrato contro il suo governo.lesi nascondono nomi di peso della politica italiana: Matteo Renzi, Salvo Nastasi e Dario Franceschini. La vicenda legata alla caduta di Gennaro Sangiuliano come Ministro della Cultura sembra essere solo la punta dell’iceberg di un conflitto politico più ampio. L’aria di tanti nemici attorno all’ex ministro e un rischio di nuovi colpi al governo Notizie.com foto Ansa L’accusa lanciata da Meloni non solo ha sollevato il velo su una crisi interna, ma ha aperto uno spiraglio su un gioco di potere che potrebbe avere ripercussioni nei mesi a venire.