Caso Sangiuliano legale | Da Boccia pressioni illecite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – L’ormai ex ministro della Culturapassa al contrattacco nei confronti della donna con cui aveva una “relazione sentimentale” (come lui stesso ha ammesso nell’intervista al Tg1). Dal tribunale dei social il braccio di ferro con Maria Rosariarischia ora di spostarsi nelle aule dei tribunali. “La denuncia è in via di elaborazione e intendiamo depositarla all'attenzione dei magistrati all'inizio della prossima settimana. Mi incontrerò con l'ex ministroe procederemo allegando all'esposto anche una serie di documenti che dimostrano l'assoluta correttezza della condotta del mio assistito”. Lo anticipa l'avvocato Salvatore Sica,di