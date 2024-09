Vuelta 2024 tappa 20 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alto de Moncalvillo, 6 settembre– Lanelle mani di Primoz Roglic. Questo è stato il verdetto della diciannovesimacon arrivo all’Alto de Moncalvillo, praticamente con un assolo nato da un attacco di squadra a inizio salita che nessuno ha saputo reggere grazie al forcing di Martinez e Vlasov.e maglia per lo sloveno che ha inflitto quasi due minuti a Ben O’Connor, ma in generale ha staccato con buon margine di superiorità pure i rivali più temibili come Enric Mas e Richard Carapaz. In attesa della ventesima frazione, tappone di montagna con arrivo a Picon Blanco, la nuova generale vede Roglic in testa con 1’54” su O’Connor, vittoria ipotecata considerando anche la crono di Madrid, 2’20” su Enric Mas e 2’54” su Richard Carapaz.