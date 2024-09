Vincoli idrogeologici di Isola Sacra nuova sentenza contro l’IMU

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fiumicino, 5 settembre 2024 – In data 9 giugno 2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma (presidente dott.ssa Papa Roberta Pia Rita; Relatore dott. Boccalone Nicola condepositata lo scorso 2 settembre 2024 ha ulteriormente ribadito il principio di diritto secondo cui a prescindere dalla previsioni dello strumento urbanistico comunale, un terreno gravato da vincolo idrogeologico non può essere edificato. Laè l’ultima di tante altre che hanno riconosciuto il buon diritto di tanti contribuenti difesi davanti ai Giudici tributari dall’avv. Luciano Francesco Marranghello, di non pagaree la Tasi sui i terreni di loro proprietà che il Piano Regolatore Generale del comune classifica come edificabili nonostante sino gravati da un vincolo idrogeologico.