Olimpia assalto all’Europa | Ce la giochiamo con tutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Biancorossi alla riscossa, per confermarsi tricolori in campionato e tornare protagonisti in Europa. Coach Ettore Messina ha presentato il nuovo volto dell’Milano che ormai da una decina di giorni si sta allenando per la nuova stagione: "Vogliamo essere protagonisti, non è scontato in campionato ed è difficile in Europa dove il livello si alza ogni anno che passa, ma vogliamo esserci anche noi. Sicuramente sto vedendo un nuovo entusiasmo ed è certamente positivo con tanti nuovi ragazzi motivati".