Nuoto l’Australia licenzia coach Palfrey | a Parigi 2024 faceva il tifo per la Corea del Sud

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono costate caro a Michaelaustraliano di, le dichiarazioni rilasciate ai media sudni alle Olimpiadi di. L’uomo è stato infattito dalla Federazione australiana di(Swimming Australia) per aver “violato il suo contratto di lavoro” ed aver “gravemente danneggiato la sua reputazione e quella di Swimming Australia“. Ma cosa è successo? In occasione della finale dei 400 stile libero dei Giochi,aveva apertamente dichiarato di fare ilper il sudno Kim Woo-min, allenato in precedenza. Il problema era che in gara c’erano anche due australiani, Elijah Winnington e Samuel Short. “Spero che vinca e soprattutto che nuoti bene. Forza” le sue parole, che ovviamente avevano destato scalpore nella terra dei canguri.