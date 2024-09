Kemama | il nuovo singolo è ‘Marinella Odia’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 6 settembre 2024), band formata dalla nota e poliedrica cantante, musicista, performer, speaker e presentatrice televisiva Ketty Passa (ha lavorato, tra gli altri, con Rock TV, Deejay TV e Radio Popolare), Marco Sergi e Manuel Moscaritolo torna in scena nel 2024 dopo l’EP d’esordio “TESTA O CROCE”. Dopo esser stati scelti dal management dei Queens Of The Stone Age per aprire il tour italiano della band hanno chiuso le nuove produzioni su cui stavano lavorando. Il, MARINELLA ODIA, scritto, prodotto dae mixato, masterizzato da Giuseppe Taccini, è uscito proprio nei giorni della straordinaria esperienza live in apertura ai Queens Of The Stone Age.