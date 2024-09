Dio patria e De Luca insulta la Meloni | ecco che roba è la sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non si era ancora dimesso, Gennaro Sangiuliano, eppure Vincenzo Dese la rideva. Specchio fedele, il governatore Pd della Campania, di quanto all'opposizione facesse e faccia comodo l'affaire Maria Rosaria Boccia (molto più privato che politico). "Era stato comunicato all'Italia che ci sarebbe stata una svolta politica e culturale radicale con un nuovo governo: Dio,e famiglia, questo il programma. Ci ritroviamo oggi Dio,, famiglia e Beautiful", sono state le parole di Denella sua diretta Facebook. "Arrivano immagini di vicende personali e familiari che sono francamente imbarazzanti. In qualche caso - aggiunge il presidente della Regione - faccio fatica anche a vedere qualche video, qualche intervista davvero imbarazzante, penosa". In mattinata, anche Carlo Calenda era stato sprezzante.