Come finisce il film Guardia del corpo | … And I will always love you

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alla fine deldel, Rachel e Frank si riconciliano e si rendono conto dei loro sentimenti l’uno per l’altra. Nonostante l’intensa connessione tra i due, Frank decide di allontanarsi, consapevole che il suo lavoro ha reso difficile una vita normale insieme a Rachel. Ilsi chiude con Rachel che canta “IYou” in modo emotivo, mentre Frank si allontana, lasciando intatta la loro speciale connessione, ma anche il riconoscimento che entrambi devono seguire strade diverse. Nel terzo atto, Frank Farmer (Kevin Costner), il bodyguard, si allontana da Rachel Marron (Whitney Houston) per proteggerla da un assassino che minaccia la sua vita. Dopo una serie di eventi e confronti, Rachel si esibisce in un concerto a Las Vegas, dove l’assassino tenta di avvicinarsi a lei.