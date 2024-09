Calciomercato Milan Moncada stregato da Carney Chukwuemeka Ecco quando può arrivare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)è rimasto al Chelsea nonostante l’interesse dei rossoneri:però ci riproverà a gennaio! La dirigenza delnon ha mollato la pista che porta al centrocampista in uscita dal Chelseae in particolare Geoffreyè rimastodal giocatore in questione. Chiusa la finestra estiva di, il club di via Aldo Rossi sta già pensando a un nuovo innesto per il centrocampo, visto che Ismael Bennacer piace molto al Marsiglia che in inverno farà sicuramente un tentativo.che allora, il classe 2003 è l’obiettivo numero uno che potrebbe essere acquistato nella sessione invernale. Negli ultimi giorni di, avevano chiesto informazioni West Ham e Manchester United, ma alla fine il giocatore è rimasto. A gennaio, però, i rossoneri cercheranno l’affondo.