Sangiuliano nuovo attacco social di Boccia | Non sono io ad aver creato il ricatto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà nonio adilcoloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo”. Uncapitolo della saga“arricchisce” la morbosa vicenda divenuta fatto politico nazionale. La donna pubblica l’ennesimo post Da gossip agostano a vicenda politica. Da intrigo istituzionale a saga familiare. Da caso estivo a soap opera che finisce addirittura in apertura del principale tg nazionale. Un reality che sovrasta addirittura la capacità di scrittura dei più immaginifici autori tv. E che istante dopo istante viene alimentato da altri post. A pubblicarli sempre lei Maria Rosaria, la donna con cui il ministro della Cultura Gennaroha ammesso in diretta nazionale diavuto rapporti sentimentali, e che senza sosta scrive via instagram la sua verità.