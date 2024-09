Prestiti per lo studio | 220 milioni di euro in otto mesi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Al caro istruzione gli italiani rispondono con i. Nei primidell’anno sono stati concessi 220diin finanziamenti personali per coprire i costi della formazione. Un vero boom. E, a sorpresa, l’identikit dei richiedenti non è quello che ci si aspetta. Ma sono donne, madri, millennial. Dopo la grande crescita di richieste fatte per potersi concedere le vacanze (250di, +2% sul 2023), ecco che arriva questo dato sull’istruzione a dimostrare che gli italiani ricorrono sempre più a banche e società di credito per le spese familiari. L’analisi di Facile.it e.it parla chiaro: 220dida gennaio ad agosto chiesti e concessi per motivi di. L’importo medio delle 350mila richieste prese in esame è di 6.685, da restituire in poco più di quattro anni (53 rate).