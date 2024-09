Volevamo raccontare la voglia di tranquillità | Annalisa e Tananai trionfano con Storie Brevi a RTL 102 5 Power Hits Estate 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come ampiamente previsto alla vigilia, “” diè il brano vincitore dell’ottava edizione di RTL 102.5, evento che si è svolto ieri sera come di consueto all’Arena di Verona. La canzone è stata per dieci settimane in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate. Durante la serata sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni. Premio FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugnoal 29 agosto(dati Gfk) a Tony Effe e Gaia per “Sesso e Samba”. Premio PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugnoal 30 agostoa Shaboozey per “A Bar Song (Tipsy)”. Premio SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugnoal 30 agostoadper “Sinceramente”.