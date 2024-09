Serie turca Kötü Kan trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Kanin onda dal 6 settembre sul canale turco Now (ex fox). Tra i protagonisti troviamo Ertan Saban e Damla Sönmez.KanLasegue Kartal (Saban), un ex poliziotto che si mette nei guai con un pericoloso gruppo mafioso mentre lavora come responsabile della sicurezza di un nightclub. Costretto ad avvicinarsi ai suoi figli dopo anni di lontananza, Kartal affronta le sfide di sfuggire alla morsa della mafia mentre cerca anche di essere un padre per i suoi figli.primo episodio prossimamente Cast Nel cast troviamo attori del calibro di: Ertan Saban as Kartal, Damla Sönmez as Nazan, Hüseyin Avni Danyal as Fevzi, Levent Ülgen as Burhan, Sava? Özdemir as Metin, Gonca Sar?y?ld?z as Nurgül, Deniz Bol???k as Kumru, Bilgesu Kural as Ece, Do?a Karaka? as Tolga, Meltem Gülenç as Türkan, Nazl? Senem Ünal as ?ule.