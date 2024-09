Rabiot è disoccupato perché chiede troppi soldi | ha detto no ai 55 milioni del Milan Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024)si gode le vacanze, ma per ora è senza squadra. Lo stipendio ha allontanato i club di Serie A. Lo voleva il Galatasaray, ma le richieste economiche del centrocampista sono state ritenute troppo alte e i turchi hanno preferito investire tutto su Osimhen. Ne parla ladello Sport, che scrive: “Dal 1° luglio Adrien è senza squadra, dal 10 dello stesso mese è di fatto in vacanza, senza stipendio alcuno e ora fuori dalla cerchia di Didier Deschamps che ovviamente non lo ha convocato in nazionale a fronte di due mesi di inattività: il selezionatore dei Bleus si è comunquefiducioso che la mezzala trovi squadra entro la prossima sosta di ottobre. La madre Veronique, come sempre, cura i suoi interessi e tiene i rapporti con i club interessati, ma per la prima volta si trova a fare i conti con un mercato che a oggi non si è sbloccato, per suo figlio.