Malgoli terzo al campionato europeo paralimpico

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il pilota montecarlese Emiliano, con protesi ad una gamba dopo un terribile incidente una decina di anni fa,aldi motociclismo. Sul circuito del Mugello, per la European Handy Bridgestone Cup classe 1000centimetri cubici, il più bravo è stato è stato Martin Horky, (Repubblica.Ceca, Yamaha R1) a tagliare per primo il traguardo mantenendo la testa per tutti e 10 i giri di gara, seguito da Emiliano Malagoli (BMW S1000RR) e Lorenzo Picasso (Honda CBR1000RR). Per la classe 600 cc., primo sul podio l’austriaco Jakob Lorenz (Austria, Yamaha R6), seguito da Remo Marinato (Yamaha R6). Gara disputata nel tardo pomeriggio, ma con una temperatura di 32 e 37 gradi sull’ asfalto. Per ilItaliano OCTO Cup, nella classe 1000cc. è risultato Picasso primo classificato, seguito da Ivo Arnoldi (BMW) e Alex innocenti (Ducati Panigale).