Germania da modello a crisi politica? L’analisi di Politi Nato

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dieci anni fa laera un, certamente ci sono stati errori interni, ma anche errori esterni come quelli della Commissione europea che ha imboccato una strada cieca di perenne messa in concorrenza, dimenticando che essa non porta automaticamente a più libertà, ma alla nascita di oligopoli. Lo dice a Formiche.net Alessandro, direttore dellaDefense College Foundation, che analizza le conseguenze dei voti regionali in Francia escomponendo il dato meramente elettorale e mettendolo a confronto con il quadro socio-economico dei due Paesi. “Non è un caso che la coalizione tedesca sia stata chiamata semaforo, un nome giornalistico che ha rappresentato un continuo stop and go, senza coerenza”.