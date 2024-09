Treni stop alla circolazione tra Adria e Chioggia Quanto durano i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Venezia, 3 settembre 2024 – Importanti variazioni sullaferroviaria sulla linea Rovigo-: per via di importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale a cura di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), latra le stazioni di(Ro) e(Ve) è stata sospesa fino al 14 dicembre. Ipermetteranno la realizzazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), un evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento fra i, che renderà l’infrastruttura più affidabile, con il risultato di ottimizzare la regolarità dellaAd essere interessato in particolare è il ponte sul Po a Brondolo, dove verrà avviata la realizzazione del sistema di sollevamento della campata centrale.